Prezident sa otvorene vyjadril k aktuálnemu politickému dianiu na Slovensku.
Hlava štátu uviedla, že nerozumie, prečo bolo potrebné spochybňovať referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Prezident zároveň priblížil, že s premiérom diskutoval aj o tom, prečo sa na rokovanie vlády 17. novembra dostal informatívny materiál o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Ruskom.
Hoci zaradenie bodu takzvane pod čiaru znamená, že kabinet o ňom nediskutuje a berie ho len na vedomie, podľa prezidenta tým predseda vlády dokázal podprahovo nastoliť tému – čo sa následne potvrdilo aj tým, že o dokumente hovorili rečníci na protestoch.
Kritika opozičných lídrov aj postoj k Šimkovičovej
V súvislosti so sviatkom 17. novembra si výhrady hlavy štátu vyslúžili aj opoziční predstavitelia. Ich vzájomné „prekáračky“ vníma prezident predovšetkým ako snahu burcovať spoločnosť, čo podľa jeho slov mnohých občanov znechutilo. Naopak, pozitívne vyzdvihol nepolitickú rovinu spomienkových akcií. „Sedemnásty november patrí kaviarni aj továrni, študentovi aj robotníkovi, tomu, kto vtedy žil, aj tomu, kto sa ešte len narodil,“ vyhlásil prezident.
Hlava štátu sa vyjadrila aj k dianiu v rezorte kultúry a k parlamentnému hlasovaniu o odvolaní ministerky Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Prezident otvorene uviedol, že ak by pôsobil ako opozičný poslanec, hlasoval by za jej odvolanie z funkcie. V prípade Filipa Kuffu zase zdôraznil, že očakáva definitívne rozhodnutie zo strany Ústavného súdu.
Tradícia pri zostavovaní vlády musí zostať
Prezident napokon načrtol aj svoj postoj k povolebnému vyjednávaniu a skladaniu novej vládnej koalície. Podľa jeho slov má víťaz volieb nespochybniteľné právo prísť do Prezidentského paláca, prevziať si poverenie a ako prvý sa pokúsiť zostaviť kabinet. Zdôraznil, že túto ústavnú tradíciu je potrebné zachovať. Ak by však víťaz volieb pri hľadaní väčšiny neuspel, na rad podľa hlavy štátu príde ten politický líder, ktorý dokáže preukázať podporu minimálne 76 poslancov.