. Najhoršiemu zabránila duchaprítomná učiteľka a budovu okamžite obsadili policajné hliadky v nepriestrelných vestách.
Bežný vyučovací deň na nemenovanej škole v Trnave narušil mimoriadne nebezpečný incident. Do konfliktu sa podľa informácií Plus Jeden Deň dostala trojica detí. Situácia sa však extrémne vyhrotila vo chvíli, keď jedno z nich vzalo do ruky ceruzku. Dieťa sa ňou malo pokúsiť bodnúť svojho rovesníka rovno do krku.
Hrdinský čin učiteľky
K fatálnemu zraneniu nedošlo len vďaka bleskovej reakcii. Dráme mala predísť prítomná učiteľka, ktorá v kritickom momente zasiahla a útoku zabránila.
Vedenie školy následne situáciu nepodcenilo a okamžite zalarmovalo mužov zákona. Na miesto dorazilo hneď niekoľko policajných vozidiel, pričom hliadky do budovy vstupovali z bezpečnostných dôvodov priamo v nepriestrelných vestách. Bližšie detaily ani presný motív tohto detského skratu zatiaľ nie sú známe.