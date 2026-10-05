Unikol z laboratóriu v Irkutsku pľúcny mor?

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Unikol z laboratória mor?
Zdroj: IRKNIPCHI.RU THE IRKUTSK ANTI-PLAGUE RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIA AND FAR EAST
Zdroj: DARYA SHIPILOVA (SOCIAL MEDIA)
Zdroj: YANDEX.RU NEMOCNICA V ŠELECHOVE
Zdroj: FOTO TASR - ERIKA ĎURČOVÁ
Zdroj: IRKNIPCHI.RU THE IRKUTSK ANTI-PLAGUE RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIA AND FAR EAST
Zdroj: IRKNIPCHI.RU THE IRKUTSK ANTI-PLAGUE RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIA AND FAR EAST
Zdroj: GOOGLE GEMINI
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