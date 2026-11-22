Vodičov, cyklistov aj rozvozcov jedla v Spojených arabských emirátoch čaká od začiatku roka 2027 veľká zmena.
Od 1. januára 2027 čaká dopravu v Spojených arabských emirátoch (SAE) výrazné sprísnenie. Tamojší kabinet schválil súbor nových nariadení, ktorými chce zlepšiť bezpečnosť na cestách, obmedziť jazdy v stave vyčerpania, dohliadnuť na technický stav áut a lepšie ochrániť chodcov. Ako informuje portál Khaleej Times, novinky zasiahnu nielen motoristov, ale aj milovníkov bicyklov či kuriérov na motorkách.
Za volantom maximálne 9 hodín
Najdiskutovanejšou novinkou je časový strop, koľko hodín môže človek stráviť riadením vozidla. V rámci akéhokoľvek 24-hodinového okna nebude povolené šoférovať viac ako deväť hodín. Na rozdiel od európskej praxe, kde sa podobné limity týkajú najmä nákladnej a autobusovej dopravy, v Emirátoch bude toto obmedzenie záväzné pre všetkých vodičov bez výnimky – teda aj pre bežných majiteľov osobných áut či turistov.
Zákon ide ešte ďalej a zakazuje sadnúť si za volant pri výraznej únave, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť premávky, a to aj v prípade, že vodič ešte deväťhodinový limit nedosiahol. Pred každou jazdou budú mať motoristi zároveň povinnosť skontrolovať technickú spôsobilosť auta, samozrejmosťou je zapnutý bezpečnostný pás a prísny zákaz rozptyľovania sa vrátane neoprávneného manipulovania s mobilným telefónom.
Koniec kuriérskych ruksakov
Úpravy myslia aj na zraniteľnejších účastníkov premávky. V obytných štvrtiach bude platiť rýchlostný strop 40 kilometrov za hodinu a šoféri budú musieť dbať na zvýšenú opatrnosť v okolí nemocníc, škôl a priechodov pre chodcov. Na svoje povinnosti si budú musieť dať pozor aj cyklisti – ochranná prilba sa pre nich stáva povinnosťou a na cestách budú musieť jazdiť výhradne v zástupe za sebou, ak im okolnosti nedovolia inak.
Osobitný režim čaká rozvozcov a profesionálnych kuriérov. Tí, ktorí doručujú zásielky na motorkách, už počas pracovnej jazdy nebudú môcť viezť žiadneho spolujazdca. Zároveň dostávajú stopku klasické kuriérske batohy na chrbát – objednávky budú musieť prevážať výlučne v certifikovanom a schválenom prepravnom vybavení.