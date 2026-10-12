Meteorológovia upozorňujú aj na ranné hmly a prízemné mrazy.
Slovensko čaká týždeň prevažne slnečného a pokojného jesenného počasia, no rána a noci môžu byť poriadne chladné. Kým cez deň sa teploty miestami priblížia k 20 °C, v údoliach môžu klesnúť až na -5 °C. Informuje o tom portál iMeteo.sk.
V pondelok 12. októbra bude prevažne jasno až polooblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a vo vysokých polohách aj sneženie. Denné teploty vystúpia na 14 až 19 °C, na severe bude chladnejšie. V utorok sa očakáva podobné počasie s maximami od 13 do 18 °C.
V stredu môžu teploty klesnúť až na -5 °C
Streda prinesie viac oblačnosti a mierne ochladenie. Denné teploty dosiahnu 11 až 17 °C, pričom ráno môže v niektorých údoliach mrznúť až do -5 °C. Ojedinele sa môže vyskytnúť aj slabý dážď.
Od štvrtka do nedele by malo pokračovať prevažne slnečné až polooblačné počasie s dennými teplotami od 13 do 20 °C. Výraznejšie zrážky sa neočakávajú, no noci zostanú chladné. V údoliach môžu teploty opäť klesať na 0 až -5 °C.
Meteorológovia upozorňujú aj na ranné hmly a riziko prízemných mrazov. Opatrní by mali byť najmä vodiči a pestovatelia, keďže výrazné rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami budú typické pre celý týždeň.