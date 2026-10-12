Odborník zo SIEA pre Refresher vysvetlil, ktoré chyby zbytočne zvyšujú spotrebu energie, ako správne nastaviť teplotu a čo skontrolovať, aby si za kúrenie neplatil viac, než musíš.
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odporúča pred začiatkom vykurovacej sezóny venovať pozornosť niekoľkým veciam, ktoré môžu pomôcť znížiť spotrebu energie. Základom je pravidelná kontrola vykurovacieho systému, najmä kotla, radiátorov, termostatických hlavíc a regulačných ventilov. Servis je vhodné objednať v predstihu, ideálne ešte pred začiatkom hlavnej vykurovacej sezóny.
Dôležité je aj správne nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach. Podľa SIEA môže každý stupeň navyše znamenať približne o 6 % vyššiu spotrebu energie na vykurovanie. Nie je preto potrebné vykurovať všetky miestnosti rovnako. Ak odchádzaš z domu na kratší čas, kúrenie nemusíš úplne vypínať, stačí znížiť teplotu. Počas dlhšej neprítomnosti, napríklad dovolenky, odborníci odporúčajú udržiavať približne 16 až 18 °C, aby sa dom príliš neochladil a nevznikali problémy s vlhkosťou.
Pred zimou skontroluj radiátory, okná aj kotol
Pozornosť venuj aj únikom tepla cez okná a dvere. Skontroluj ich tesnenie a namiesto dlhého vetrania vetraj radšej krátko a intenzívne. Radiátory zároveň nezakrývaj nábytkom ani záclonami, ktoré môžu brániť prúdeniu teplého vzduchu.
Ak kúriš drevom alebo iným tuhým palivom, dôležitá je jeho kvalita a správna obsluha kotla. Nevhodné či príliš vlhké palivo môže zvýšiť spotrebu energie, zhoršiť spaľovanie a urýchliť opotrebovanie vykurovacieho zariadenia.