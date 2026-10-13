Finančná správa zároveň upozorňuje na riziko opätovného platenia poplatkov, ak ich predajca neodvedie colným orgánom.
Od 1. novembra 2026 by sa mal pri nákupoch z internetových obchodov mimo Európskej únie zaviesť nový manipulačný poplatok vo výške dvoch eur. Pôjde o poplatok za každú položku colného vyhlásenia, pričom jeho výška nebude závisieť od ceny objednaného tovaru.
Nový poplatok je súčasťou pripravovanej colnej reformy EÚ, ktorá reaguje na rastúci počet zásielok z tretích krajín. Na rozdiel od dočasného trojeurového cla sa má vzťahovať aj na zásielky drahšie ako 150 eur. Zároveň by malo ísť o trvalé opatrenie.
Finančná správa upozorňuje, že poplatky zaplatené priamo zahraničnému e-shopu nemusia automaticky znamenať úhradu cla či nového manipulačného poplatku. Ak ich predajca neodvedie príslušnému colnému orgánu, zákazník ich môže byť povinný zaplatiť znova.
Spotrebiteľom preto odporúča, aby si pred objednávkou overili, aké poplatky im predajca účtuje a na čo budú použité.