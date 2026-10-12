Polícia ho krátko nato zadržala, obaja zranení sú mimo ohrozenia života.
Vo francúzskom meste Aubagne neďaleko Marseille došlo v pondelok ráno k streľbe pred školou Joseph Lakanal. Pri incidente utrpeli zranenia riaditeľ školy a 37-ročná učiteľka. Polícia krátko po útoku zadržala 14-ročného žiaka, ktorý je podozrivý zo streľby, informuje o tom francúzsky denník Le Figaro.
Podľa policajných zdrojov mal tínedžer vystreliť štyri až päťkrát, pravdepodobne z brokovnice kalibru 12. Zasiahol približne 50-ročného riaditeľa a učiteľku, ktorí sa nachádzali pred školou.
Obaja zranení sú mimo ohrozenia života a poskytli im zdravotnú pomoc. Okolnosti útoku zatiaľ nie sú známe.
Na miesto incidentu majú v priebehu popoludnia prísť aj francúzski ministri vnútra a školstva spolu s ministerkou zodpovednou za odborné vzdelávanie.