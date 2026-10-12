V Poľsku zadržali muža, ktorý mal plánovať útok na premiéra Donalda Tuska. Hrozba sa mala týkať aj ministra obrany
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TASR
dnes 12. októbra 2026 o 8:04
Čas čítania 0:28

V Poľsku zadržali muža, ktorý mal plánovať útok na premiéra Donalda Tuska. Hrozba sa mala týkať aj ministra obrany

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V Poľsku zadržali muža, ktorý mal plánovať útok na premiéra Donalda Tuska. Hrozba sa mala týkať aj ministra obrany
Zdroj: TASR/AP

Bezpečnostné služby hrozbu označili za mimoriadne vážnu, podrobnosti o zadržanom zatiaľ nezverejnili.

Poľská polícia zadržala muža podozrivého z vyhrážania sa a plánovania útoku na premiéra Donalda Tuska. O prípade informoval minister vnútra Marcin Kierwiński. Totožnosť zadržaného ani podrobnosti o údajnom pláne zatiaľ nezverejnili.

„Muž, ktorý hrozil útokom, bol zadržaný. Ďakujem polícii za rýchly a rázny zásah,“ napísal Tusk na sociálnej sieti X.

Úrady považovali hrozbu za vážnu

Podľa poľskej vlády sa hrozba týkala aj ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bezpečnostné služby vyhodnotili, že existuje vysoká pravdepodobnosť uskutočnenia útoku, a preto zvolali mimoriadne zasadnutie.

Hovorca vlády Adam Szłapka uviedol, že premiéra o hrozbe informovali v nedeľu ráno. Hoci politici dostávajú vyhrážky aj bežne, tento prípad označil za mimoriadne znepokojujúci.

Poľské úrady sú zároveň vo zvýšenej pohotovosti po nedávnych násilných útokoch na školách.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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