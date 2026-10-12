Bezpečnostné služby hrozbu označili za mimoriadne vážnu, podrobnosti o zadržanom zatiaľ nezverejnili.
Poľská polícia zadržala muža podozrivého z vyhrážania sa a plánovania útoku na premiéra Donalda Tuska. O prípade informoval minister vnútra Marcin Kierwiński. Totožnosť zadržaného ani podrobnosti o údajnom pláne zatiaľ nezverejnili.
„Muž, ktorý hrozil útokom, bol zadržaný. Ďakujem polícii za rýchly a rázny zásah,“ napísal Tusk na sociálnej sieti X.
Úrady považovali hrozbu za vážnu
Podľa poľskej vlády sa hrozba týkala aj ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bezpečnostné služby vyhodnotili, že existuje vysoká pravdepodobnosť uskutočnenia útoku, a preto zvolali mimoriadne zasadnutie.
Hovorca vlády Adam Szłapka uviedol, že premiéra o hrozbe informovali v nedeľu ráno. Hoci politici dostávajú vyhrážky aj bežne, tento prípad označil za mimoriadne znepokojujúci.
Poľské úrady sú zároveň vo zvýšenej pohotovosti po nedávnych násilných útokoch na školách.