Medzi politikmi sa aj v minulosti objavili ľudia s menom Hitler.
Vo voľbách na starostu v peruánskom meste Queropalca zvíťazil kandidát s menom Hitler Mussolini Simeon Flores, píše Politico.
Nový starosta zaujal svetové médiá najmä svojím menom, ktoré odkazuje na nacistického vodcu Adolfa Hitlera a talianskeho fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Podľa peruánskeho webu Perú21 však neexistujú dôkazy, že by mal politik k ich ideológii akýkoľvek vzťah. K svojmu volebnému víťazstvu sa zatiaľ nevyjadril.
Kandidát strany Ahora Nación získal 34 percent hlasov a podľa informácií miestnych médií delilo troch najúspešnejších kandidátov iba 42 hlasov. Medzi politikmi sa aj v minulosti objavili ľudia s menom Hitler. V roku 2018 napríklad v starostovských voľbách v Peru zvíťazil Hitler nad protikandidátom s menom Lenin.
Portál zároveň pripomína, že napríklad v Namíbii Adolf Hitler Uunona minulý rok vyhral už piate komunálne voľby za sebou a v rozhovore pre médiá uviedol, že svoje meno ako dieťa vnímal úplne normálne.