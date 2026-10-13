Tvrdí, že po ukončení spolupráce sa jej postoj k SNS zmenil a naznačil, že platby mohli ovplyvňovať obsah relácií.
Predseda SNS Andrej Danko priznal, že jeho strana v minulosti platila influencerku Mimi Šramovú za spoluprácu. Podľa jeho slov sa jej postoj k SNS zmenil po tom, ako jej strana prestala platiť, informoval o tom denník SME.
„Aj my sme ju platili. Keď sme ju prestali platiť, tak sme boli zrazu najhorší na svete,“ vyhlásil Danko. „Keď platíte Mimi Šramovú, tak máte relácie, aké chcete,“ dodal.
Spoluprácu potvrdila aj Šramová
Šramová priznala, že so SNS spolupracovala, Dankove vyjadrenia však odmietla komentovať. Podrobnosti o platbách nezverejnil ani predseda SNS.
Šramová je známa rozhovormi s koaličnými politikmi. V minulosti pôsobila ako asistentka poslanca Ivana Ševčíka z klubu SNS a pracovala aj pre viaceré ministerstvá či Úrad vlády SR.
Možný konflikt záujmov odmieta. Argumentuje tým, že nie je novinárka, hoci prevádzkuje spravodajský web, na ktorom sa označuje za šéfredaktorku.