O podporu už požiadalo 15-tisíc žiakov a registrácia zostáva otvorená.
O bezplatné internetové pripojenie v rámci projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie už 15-tisíc žiakov. Projekt je určený deťom zo sociálne znevýhodnených domácností a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celkovo má pomôcť približne 48-tisíc žiakom základných a stredných škôl.
Žiaci môžu získať internet na dva roky zadarmo
Oprávnení žiadatelia môžu získať poukaz na pevné internetové pripojenie v hodnote až 480 eur na 24 mesiacov. Projekt je financovaný aj z fondov Európskej únie a jeho rozpočet dosahuje 29,9 milióna eur.
Registrácia prebieha na stránke www.onlineziak.sk. Po overení nároku dostane úspešný žiadateľ číslo poukazu, ktoré môže využiť u zapojeného poskytovateľa internetu s pokrytím na jeho adrese.
Registrácia zostáva otvorená a projekt potrvá do novembra 2028. Jeho súčasťou je aj EduZóna, ktorá pomáha deťom, rodičom a učiteľom s bezpečným používaním internetu.