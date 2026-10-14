Prezidentská kancelária však upozornila, že posudzovanie nominácie si môže vyžiadať viac času.
Premiér Robert Fico doručil prezidentovi návrh na vymenovanie Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Prezident sa chce najskôr oboznámiť so všetkými potrebnými informáciami o nominantovi. Ich posúdenie môže podľa prezidentskej kancelárie trvať dlhšie, preto zatiaľ nie je jasné, kedy o návrhu rozhodne.
Fico uviedol, že Kuffu nominoval na žiadosť predsedu SNS Andreja Danka v súlade s koaličnou zmluvou. Zároveň reagoval na informácie o trestných oznámeniach. Vyhlásil, že ak sa v budúcnosti potvrdí nezákonné alebo nemorálne konanie, bude konať.
Kuffa má na ministerstve nahradiť Tomáša Tarabu, ktorého prezident odvolal 30. septembra po vyslovení nedôvery v parlamente. Vedením rezortu je zatiaľ poverený premiér Fico.