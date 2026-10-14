Konzorcium od štátu žiadalo 250 miliónov eur, súd mu však priznal len necelých 840-tisíc.
Slovensko uspelo v arbitrážnom spore s bývalým zhotoviteľom diaľnice D1 s tunelom Višňové. Taliansko-slovenské konzorcium spoločností Webuild a Dúha má štátu zaplatiť približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Informoval minister dopravy Jozef Ráž.
Konzorcium žiadalo od štátu 250 miliónov eur
Bývalý zhotoviteľ požadoval od Slovenska 250 miliónov eur, súd mu však priznal len necelých 840-tisíc eur. Slovensko si zase nárokovalo približne 50 miliónov eur za pokuty, opravy nedostatkov a ďalšie škody.
„Zhotoviteľa vyzveme, aby dobrovoľne zaplatil. Ak nezaplatí, priznané peniaze budeme vymáhať dôsledne do posledného eura,“ vyhlásil Ráž. Výsledok arbitráže označil za veľké víťazstvo Slovenska.
Spor trval niekoľko rokov
Národná diaľničná spoločnosť ukončila spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom v roku 2019 pre výrazné meškanie výstavby a nedostatky v tuneli. Arbitrážne konanie sa začalo v roku 2021.
Výstavbu úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala napokon dokončila spoločnosť Skanska. Motoristom ho sprístupnili v decembri 2023.