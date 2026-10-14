Stačí nahrať fotografiu, video alebo zvukovú nahrávku a nástroj preverí, či obsahuje digitálnu značku AI.
Google sprístupnil nástroj, ktorý pomáha odhaliť obrázky, videá a zvukové nahrávky vytvorené umelou inteligenciou. SynthID Detector je od 7. októbra 2026 dostupný používateľom na celom svete v angličtine. Informuje o tom portál Vosveteit.sk.
Používanie je jednoduché. Stačí nahrať fotografiu, video alebo zvukový súbor. Nástroj následne preverí, či obsahuje neviditeľnú digitálnu značku, ktorú do svojich výstupov vkladajú podporované AI systémy.
Technológiu využívajú napríklad nástroje Googlu Gemini či Veo. Detektor dokáže preverovať aj podporovaný obsah od OpenAI, NVIDIA a Kakao.
Nástroj však nedokáže odhaliť každý obsah vytvorený umelou inteligenciou. Ak digitálnu značku nenájde, neznamená to automaticky, že fotografia alebo video sú skutočné. Obsah mohol vzniknúť pomocou iného AI nástroja alebo sa značka mohla poškodiť pri úpravách súboru.