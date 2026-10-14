Stretnutie ministra zahraničných večí Juraja Blanára a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej so Slovákmi v Austrálii nevyšlo úplne podľa plánu úradníkov. Jeden z krajanov im vysvetlil, že nemôže žiť na Slovensku, lebo sú tam ľudia ako minister a ministerka.
dnes 14. októbra 2026 o 12:31
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austrália meme
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Zdroj: ZOMRI
Zdroj: ZOMRI
Zdroj: ZOMRI
Zdroj: ZOMRI
Zdroj: ZOMRI
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