Banka odporúča klientom, aby si pre istotu vopred vybrali dostatok hotovosti.
Slovenská sporiteľňa klientov upozorňuje na plánovanú odstávku svojich služieb. V sobotu 17. októbra budú niektoré bankové operácie dočasne úplne nedostupné alebo obmedzené. Výpadky sa dotknú platobných kariet, bankomatov aj internetového a mobilného bankovníctva George, informuje banka na svojom webe.
Najvýraznejšie obmedzenia nastanú v noci z piatka na sobotu od 00.00 do 1.45 h. V tomto čase nemusia fungovať debetné karty, platby cez internet ani mobilné platby prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay a ďalších poskytovateľov. Nedostupné budú aj bankomaty a vkladové bankomaty banky, ako aj vybrané funkcie Georgea.
Banka preto odporúča klientom, aby si pre istotu vopred vybrali dostatok hotovosti. Kreditné karty bude možné naďalej používať v bankomatoch a na platobných termináloch iných bánk.
V sobotu od 4.00 do 11.00 h nebude dostupný George, mobilná aplikácia George ani viaceré ďalšie elektronické bankové služby vrátane Business24. V tomto čase nebude možné vyberať hotovosť mobilom, výbery kartami však majú fungovať bez obmedzení.
Od 11.00 do 23.00 h budú naďalej obmedzené niektoré funkcie Georgea. Platby do iných bánk a zahraničné platby môžu byť zobrazené ako spracovávané, pričom ich klienti nemusia zadávať opakovane. Banka ich zúčtuje automaticky po skončení obmedzení.
Vkladanie hotovosti cez vkladové bankomaty nebude možné od piatka 16. októbra od 22.00 h do soboty 17. októbra do 22.00 h. Ďalšie obmedzenia sa dotknú správy kariet, nastavenia trvalých príkazov a inkás, investičných operácií či notifikácií o pohyboch na účte. Elektronické výpisy za sobotu 17. októbra budú klientom doručené s oneskorením.