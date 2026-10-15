Vizuály, ktorými organizátori podujatie prezentovali už na sociálnych sieťach, nie sú dostupné.
V Slovenskej národnej galérii (SNG) plánovali boxerský turnaj Gentlemen’s Fight Night, ktorý mal organizovať boxerský klub Lokša Boxing Gym. Vstupné sa malo predávať za 35 eur na osobu, VIP stôl pre päť ľudí mal stáť 500 eur. Upozornili na to občianska iniciatíva Otvorená kultúra a poslankyňa Martina Holečková.
„Bilancia súčasného vedenia SNG: Z galérie odišlo 110 zamestnancov a zamestnankýň, umelci odmietajú vystavovanie svojich diel, diela v depozitároch boli ohrozené nadmernou vlhkosťou, pripravované výstavy sa rušia, medzinárodné spolupráce sa rozpadajú. Návštevnosť klesla takmer o 50 % a galéria prišla o dlhoročných sponzorov. Rok 2025 ukončila so stratou 750-tisíc eur. Vedenie kompenzuje výpadky príjmov prenájmom priestorov na komerčné podujatia. pripomína občianska iniciatíva.
Dress code večera sa mal niesť v štýle „English Old Money“. Podľa kritikov sa takýto typ akcie nehodí do priestorov SNG. Holečková uviedla, že telefonicky kontaktovala organizátorov, ktorí jej potvrdili konanie podujatia a avizovali spustenie online predaja vstupeniek. „Toto len dokazuje, že Ficova vláda pokazí všetko, na čo siahne a je ochotná zneuctiť aj to málo, čo má v slovenskej kultúre ešte akú-takú úroveň,“ napísala Holečková.
„Návštevnosť klesla takmer o 50 % a galéria prišla o dlhoročných sponzorov. Rok 2025 ukončila so stratou 750-tisíc eur. Vedenie kompenzuje výpadky príjmov prenájmom priestorov na komerčné podujatia,“ píše Otvorená kultúra.
Iniciatíva zároveň informovala o tom, že po prevalení informácie informácie o podujatí v SNG zmizli. „Ukázalo sa, že verejný tlak má zmysel. Situáciu budeme aj naďalej monitorovať. Zároveň pripájame screenshoty udalosti, keďže už nie je dostupná,“ doplnila.