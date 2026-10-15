Muž môže jazdiť na sivom vozidle Škoda Fabia s evidenčným číslom RZ 2Z4 8888.
Polícia pátra po Radkovi Galuškovi, ktorý je v Česku podozrivý z pokusu o vraždu. Môže byť nebezpečný a pohybovať sa aj na území Slovenska. Na spoluprácu pri pátraní upozornili policajti z Trenčianskeho kraja na Facebooku.
Muž môže jazdiť na sivom aute Škoda Fabia s evidenčným číslom RZ 2Z4 8888. Zlínski kriminalisti sa prípadom zaoberajú od dnešnej polnoci a skutok kvalifikovali ako obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu.
Ak ho uvidíš, nepribližuj sa k nemu, nepokúšaj sa ho zadržať ani ho nekontaktuj. Okamžite volaj políciu na čísle 158. Políciu kontaktuj aj v prípade, že máš akékoľvek iné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní.