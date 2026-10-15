Za zmeškanú STK či emisnú kontrolu by už nemusela hroziť pokuta 165 eur. Poslanci posunuli návrh do druhého čítania
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TASR
dnes 15. októbra 2026 o 9:34
Čas čítania 1:16

Za zmeškanú STK či emisnú kontrolu by už nemusela hroziť pokuta 165 eur. Poslanci posunuli návrh do druhého čítania

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Za zmeškanú STK či emisnú kontrolu by už nemusela hroziť pokuta 165 eur. Poslanci posunuli návrh do druhého čítania
Zdroj: FOTO TASR - Milan Kapusta

Návrh vkladá pred vydanie rozkazu jednorazové upozornenie.

Pred uložením pokuty za zmeškanie pravidelnej technickej kontroly alebo emisnej kontroly by mohol vodič dostať lehotu na nápravu. Predpokladá to novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne SNS, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Okresný úrad by mohol zaslať prevádzkovateľovi vozidla upozornenie a ten by mal následne 30 dní na vykonanie kontroly. Zaplatiť by však musel 20 eur.


Prevádzkovateľ vozidla je podľa aktuálnej legislatívy povinný bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole a motorové vozidlo emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Ak tak neurobí, dostáva pokutu 165 eur. „Ak je porušenie nepochybne zistené z údajov informačných systémov, okresný úrad vydá bez ďalšieho konania rozkaz. Rýchla náprava sa zohľadní až po jeho doručení. Ak sa vozidlo do 15 dní podrobí kontrole alebo sa zákonom určeným spôsobom vyradí a v tej istej lehote sa uhradí jedna tretina pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške,“ opísali predkladatelia aktuálny stav.

Podmienkou je úhrada 20 eur

Návrh vkladá pred vydanie rozkazu jednorazové upozornenie. Ak by prevádzkovateľ odstránil protiprávny stav ešte pred zaslaním upozornenia, okresný úrad by vec odložil bez uloženia pokuty a bez povinnosti uhradiť paušálnu náhradu nákladov. Po doručení upozornenia by mohol prevádzkovateľ do 30 dní vykonať kontrolu alebo vozidlo vyradiť z evidencie, odhlásiť do cudziny alebo dočasne vyradiť z evidencie. „Druhou podmienkou je úhrada 20 eur ako paušálnej náhrady administratívnych nákladov,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe. Ak by sa upozornenie nepodarilo doručiť alebo podmienky nápravného postupu nebudú splnené, vydal by sa podľa návrhu SNS rozkaz podľa platnej úpravy.

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Tridsaťdňová lehota nepredlžuje podľa novely platnosť technickej kontroly ani emisnej kontroly a nedovoľuje bežné používanie vozidla. Počas tejto lehoty by sa dovoľovala iba priama jazda do stanice technickej kontroly alebo do pracoviska emisnej kontroly. Vodič by musel na výzvu hodnoverným spôsobom preukázať doručenie upozornenia a účel jazdy. Lehoty platnosti kontrol ani bezpečnostné požiadavky na vozidlo by sa novelou nemali meniť.

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Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Milan Kapusta
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