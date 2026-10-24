Volebné miestnosti v Bratislave sa uzavreli, no hlavný rival Matúša Valla žiadne ponocovanie pri volebných grafoch neplánuje.
Volebné miestnosti v hlavnom meste ukončili hlasovanie a Bratislavčania spečatili budúcnosť magistrátu na ďalšie štyri roky. Kým volebné štáby pripravujú nočné tlačové konferencie a analytici očakávajú prvé oficiálne dáta zo Štatistického úradu SR, v tíme hlavného vyzývateľa zavládlo ticho. Nezávislý kandidát s podporou koalície Jozef Ráž totiž celú volebnú noc jednoducho prespí.
Minister dopravy zverejnil na sociálnych sieťach status, v ktorom voličom oznámil, že neplánuje sledovať nočné sčítavanie hlasov minútu po minúte.
„Mnohí viete, že chodím spať o deviatej a ani dnes to nebude inak. A keď sa ráno zobudím, budem veľmi zvedavý, ako to dopadlo,“ napísal Ráž svojim sledovateľom.
Čisté svedomie po mesiacoch kampane
Ráž v statuse priznal, že po mesiacoch intenzívneho politického boja pociťuje úľavu: „Volebné miestnosti sú zavreté a o budúcnosti nášho mesta je už definitívne rozhodnuté, aj keď výsledky spoznáme až o niekoľko hodín. Ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. Ďakujem tým, čo ma verejne podporili. A ďakujem môjmu tímu, ktorý sa v posledných mesiacoch neskutočne nadrel.“
Kandidát zároveň zdôraznil, že do postele líha s vyrovnanou mysľou. Podľa vlastných slov urobil maximum úsilia pre to, aby posunul Bratislavu vpred, a preto prežíva pocit, že kampaň uzavrel so cťou. V závere statusu zaželal Bratislavčanom pekný večer a dodal prianie, aby sa v nedeľu ráno prebudili do takého mesta, aké si sami zvolili.