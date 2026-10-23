REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
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Natália Mišániová
dnes 23. októbra 2026 o 17:52
Čas čítania 0:51

REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky

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REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky

Na prvé miesto sa v aktuálnom hodnotení dostala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave.

Analytici INEKO zverejnili nový rebríček najlepších základných škôl na Slovensku, ktorý vychádza z výsledkov žiakov v Testovaní 9, školských olympiádach a ďalších ukazovateľov.

Na prvé miesto sa v aktuálnom hodnotení dostala Základná škola na Mudroňovej ulici v Bratislave, ktorá si medziročne výrazne polepšila a poskočila z piatej priečky. Druhé miesto obsadila ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach a tretie ZŠ na Kollárovej ulici vo Svätom Jure.

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V prvej desiatke sa opakovane umiestnili aj ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a dve školy z Košíc, na Staničnej a Krosnianskej ulici.

Najväčší medziročný posun zaznamenala Základná škola v Gemerskom Jablonci, ktorá si výrazne zlepšila hodnotenie a patrí medzi školy s najväčším progresom.

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Náhľadový obrázok: TASR/Roman Hanc
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