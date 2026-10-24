Priama príčinná súvislosť však zatiaľ nie je dokázaná.
Dlhodobé užívanie melatonínu, ktorý ľudia často používajú na zlepšenie spánku, môže súvisieť s vyšším rizikom srdcového zlyhávania. Naznačuje to nový výskum, o ktorom informuje portál ScienceAlert.
Vedci analyzovali zdravotné záznamy viac ako 130-tisíc dospelých s nespavosťou. Zistili, že ľudia, ktorým lekári predpisovali melatonín dlhšie ako rok, mali o 89 % vyššie riziko srdcového zlyhávania než pacienti bez takéhoto predpisu.
V skupine s dlhodobým predpisom melatonínu počas sledovaného obdobia zomrelo 7,8 % ľudí, zatiaľ čo v druhej skupine 4,3 %.
Výsledky zatiaľ nie sú definitívne
Vedci zdôrazňujú, že výskum nepreukázal, že melatonín tieto problémy priamo spôsobuje. Výsledky mohli ovplyvniť aj iné zdravotné faktory. Štúdia navyše ešte neprešla nezávislým odborným posúdením.
Krátkodobé užívanie melatonínu sa vo všeobecnosti považuje za dobre tolerované. O jeho dlhodobých účinkoch však zatiaľ nie je dostatok informácií. Odborníci preto odporúčajú pravidelné užívanie konzultovať s lekárom.