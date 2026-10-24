Hlasovanie sa tam preto skončí o pol hodiny neskôr, čo ovplyvní aj trvanie volebného moratória na celom Slovensku.
Volebné moratórium sa v rámci volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov pre celé Slovensko predĺži. Platiť by malo do 20.30 h. Dôvodom je neskoršie otvorenie volebnej miestnosti v obci Breziny v okrese Zvolen. Túto miestnosť otvorili až o 7.30 h. V tomto volebnom okrsku sa bude teda hlasovať dlhšie, a to do 20.30 h.
21. októbra 2026 o 10:38 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
23. októbra 2026 o 14:10 Čas čítania 1:01 Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku