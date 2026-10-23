Vláda zatiaľ obmedzila marže predajcov, k zníženiu spotrebných daní však nepristúpila.
Ceny pohonných hmôt na Slovensku opäť vzrástli. Benzín minulý týždeň zdražel na najvyššiu úroveň od júla 2022, zatiaľ čo nafta sa po dvoch týždňoch zlacňovania opäť priblížila k rekordným hodnotám, vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.
Liter benzínu stál v priemere 1,885 eura, čo je o 26 % viac ako pred rokom. Nafta sa predávala za 1,952 eura za liter a medziročne zdražela o 37 %. Údaje sa týkajú týždňa do 18. októbra.
Hoci sú pohonné hmoty na Slovensku lacnejšie než priemer Európskej únie, v porovnaní s Poľskom, Českom či Maďarskom sú zvyčajne drahšie. Vláda zatiaľ pristúpila k obmedzeniu marží predajcov, no spotrebné dane neznížila.
Za rastom cien stojí najmä napätie na Blízkom východe, ktoré ovplyvňuje svetový trh s ropou. Cena ropy Brent sa zvýšila na 114 dolárov za barel, čo predstavuje päťmesačné maximum.