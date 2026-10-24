Exkluzívny exit poll Denníka N a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK ukazuje, že súčasný primátor prevalcoval svojho hlavného rivala Jozefa Ráža
Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati) obháji svoju stoličku na magistráte s obrovským náskokom. Ukazujú to prvé dáta z exit pollu Denníka N, ktorý redakcia pripravila v spolupráci so študentmi Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Vallo v sobotných voľbách získal približne 63 percent hlasov Bratislavčanov.
Jeho úhlavný vyzývateľ a minister dopravy Jozef Ráž, ktorý kandidoval ako nezávislý s priamou podporou vládnej koalície a strany Smer, utrpel výraznú porážku a oslovil zhruba 33 percent voličov. Zvyšní dvaja kandidáti do výsledku vôbec nezasiahli – Zuzana Šubová (Piráti) oslovila iba dve percentá hlasujúcich a Ľubomír Geci (MySlovensko) získal približne jedno percento.
Žiadna dráma, ale jasná dominancia
Štatistický model počíta s intervalom spoľahlivosti, podľa ktorého sa Vallov konečný zisk ustáli medzi 59 až 67 percentami, kým Ráž obsadí pásmo od 29 do 37 percent.
Tieto čísla prinášajú zásadný zvrat oproti predvolebným náladám. Ešte počas predvolebného týždňa televízia Joj zverejnila prieskum, ktorý predpovedal vyrovnaný boj s výsledkom 49,3 percenta pre Valla a 42,3 percenta pre Ráža. Skutočné hlasovanie pri volebných urnách však ukázalo, že súčasný primátor zvíťazil s priepastným 30-percentným rozdielom.
Kto poslal hlas Vallovi a koho oslovil Ráž?
Dáta z exit pollu detailne odhaľujú, aké tábory obaja kandidáti mobilizovali:
- Matúš Vallo postavil triumf na voličoch parlamentnej opozície. Medzi sympatizantmi Progresívneho Slovenska, SaS a Demokratov dosiahol podporu presahujúcu 90 percent. Získal si však aj takmer dve tretiny priaznivcov KDH, troch z piatich voličov Hnutia Slovensko a približne polovicu nezaradených voličov, ktorí dnes nevedia, koho by volili v parlamentných voľbách.
- Jozefa Ráža podržali takmer výhradne voliči vládnych strán a hnutia Republika. Rážovi odovzdal hlas prakticky každý volič Smeru, deväť z desiatich voličov Milana Uhríka a tri štvrtiny priaznivcov Hlasu. Zvyšok sympatizantov Hlasu uprednostnil radšej Valla. K Rážovi sa priklonila aj necelá tretina bratislavských voličov KDH.
Zásadný rozdiel nastal aj v generačnom zložení. Vallo úplne ovládol kategóriu mladších obyvateľov hlavného mesta – medzi ľuďmi do 44 rokov zaknihoval takmer 90-percentnú podporu. Prehru súperovi uštedril dokonca aj medzi seniormi nad 60 rokov, kde si takisto pripísal nadpolovičnú väčšinu všetkých odovzdaných hlasov.