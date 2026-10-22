Vývoj prognóz súvisí aj s mimoriadne silným javom El Niño, ktorý má podľa prognóz dosiahnuť vrchol koncom roka.
Meteorológovia zverejnili nové predpovede na zimu 2026/2027. Najnovšie októbrové údaje naznačujú, že blížiaca sa zima by mohla byť v Európe teplotne nadpriemerná a iná, ako predpovedali doposiaľ, informuje portál Severe Weather Europe.
Ak uprednostňuješ sneh a tuhé mrazy, pravdepodobne zostaneš sklamaný. Podľa sezónnej predpovede sa totiž nad kontinentom posilňuje vplyv tlakovej výše, ktorá vytvára podmienky pre miernejšie počasie.
Vývoj súvisí aj s mimoriadne silným javom El Niño, ktorý má podľa prognóz dosiahnuť vrchol koncom roka. Ten ovplyvňuje globálne atmosférické prúdenie a môže prispievať k zmenám zimného počasia v Európe.
Napriek očakávanému teplejšiemu priebehu zimy to však neznamená, že kontinent obídu mrazy či snehové epizódy. Ide o dlhodobú predpoveď, ktorá opisuje celkové trendy počas sezóny, nie konkrétne počasie v jednotlivých dňoch. Jej ďalší vývoj sa preto môže ešte zmeniť.