Štátna volebná komisia oznámila predĺženie moratória v ďalších krajoch.
Volebné moratórium v rámci sobotňajších volieb sa predlžuje aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji. V Žilinskom potrvá do 20:22, v Trenčianskom do 20:10. K predĺženiu moratória už skôr došlo aj v Banskobystrickom a Košickom kraji.
Pre Banskobystrický kraj platí moratórium do 20:30, pre Košický kraj zase do 20:50. V ostatných krajoch je moratórium do 20:00. Vyplýva to zo stanoviska predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Burdu.
V Žilinskom kraji sa moratórium predlžuje pre 22-minútové prerušenie hlasovania v meste Turzovka v okrese Čadca, ku ktorému prišlo pre zdravotný problém a zásah záchranárov. Predĺženie moratória v Košickom kraji zase spôsobilo prerušenie hlasovania na 50 minút pre problém s lístkami v obci Hraň v okrese Trebišov.
V Banskobystrickom kraji sa moratórium predĺžilo pre neskoršie otvorenie volebnej miestnosti v obci Breziny v okrese Zvolen. S hlasovaním sa začalo neskôr aj v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom, z tohto dôvodu sa predlžuje moratórium v Trenčianskom kraji. V dotknutých volebných okrskoch, kde meškali s otvorením alebo hlasovanie prerušili, sa bude hlasovať dlhšie.