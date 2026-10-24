AKTUÁLNE: Volebné moratórium sa predlžuje v 4 krajoch, pridáva sa Žilina a Trenčín
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TASR
dnes 24. októbra 2026 o 17:19
Čas čítania 0:41

AKTUÁLNE: Volebné moratórium sa predlžuje v 4 krajoch, pridáva sa Žilina a Trenčín

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AKTUÁLNE: Volebné moratórium sa predlžuje v 4 krajoch, pridáva sa Žilina a Trenčín
Zdroj: Refresher

Štátna volebná komisia oznámila predĺženie moratória v ďalších krajoch.

Volebné moratórium v rámci sobotňajších volieb sa predlžuje aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji. V Žilinskom potrvá do 20:22, v Trenčianskom do 20:10. K predĺženiu moratória už skôr došlo aj v Banskobystrickom a Košickom kraji.

Pre Banskobystrický kraj platí moratórium do 20:30, pre Košický kraj zase do 20:50. V ostatných krajoch je moratórium do 20:00. Vyplýva to zo stanoviska predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Burdu.

V Žilinskom kraji sa moratórium predlžuje pre 22-minútové prerušenie hlasovania v meste Turzovka v okrese Čadca, ku ktorému prišlo pre zdravotný problém a zásah záchranárov. Predĺženie moratória v Košickom kraji zase spôsobilo prerušenie hlasovania na 50 minút pre problém s lístkami v obci Hraň v okrese Trebišov.

V Banskobystrickom kraji sa moratórium predĺžilo pre neskoršie otvorenie volebnej miestnosti v obci Breziny v okrese Zvolen. S hlasovaním sa začalo neskôr aj v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom, z tohto dôvodu sa predlžuje moratórium v Trenčianskom kraji. V dotknutých volebných okrskoch, kde meškali s otvorením alebo hlasovanie prerušili, sa bude hlasovať dlhšie.

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