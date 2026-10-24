Prípad nahlásili príslušným úradom, volebná komisia pochybenie odmieta.
V bratislavskej Petržalke mala volička dostať hlasovacie lístky do župných volieb s už zakrúžkovanými kandidátmi. Na incident upozornil Denník N.
Žena si najskôr všimla zakrúžkovaného kandidáta na predsedu samosprávneho kraja. Komisia jej podľa jej slov lístok vymenila a pôvodný roztrhala. Následne zistila, že zakrúžkované mená sú aj na lístku pre župných poslancov. Aj ten jej vymenili a napokon mohla odvoliť.
Incident sa stal manželke jedného z kandidátov. Ten tvrdí, že predseda komisie situáciu zľahčoval. Prípad nahlásili ministerstvu vnútra, ktoré do okrsku poslalo kontrolu a podali podnet aj štátnej volebnej komisii.
Predsedníčka okrskovej komisie Marta Blašková odmieta, že by členovia komisie lístky vopred vypĺňali. Incident si podľa vlastných slov nevie vysvetliť.