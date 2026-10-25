Primátorský post v Rožňave obhájil Michal Domik, ktorý získal viac ako polovicu hlasov.
Attila Lesko, ktorý pred voľbami zaujal sociálne siete svojimi netradičnými videami, sa primátorom Rožňavy nestal. Vo voľbách získal iba 178 hlasov, informuje portál noviny.sk.
Primátorský post obhájil Michal Domik so ziskom 53,18 % hlasov (2 806 hlasov). Na druhom mieste skončil nezávislý kandidát Gregor Gallo, ktorého podporilo 34,78 % voličov (1 835 hlasov).
Rožňavu tak bude aj v nasledujúcom volebnom období viesť doterajší primátor.
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