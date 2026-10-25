Nových primátorov budú mať Košice, Trnava a Trenčín, zatiaľ čo všetci ôsmi doterajší župani obhájili svoje funkcie.
Slováci si v sobotných komunálnych a župných voľbách zvolili vedenie miest a samosprávnych krajov na ďalšie štyri roky. Podľa oficiálnych výsledkov sa v troch krajských mestách menia primátori, zatiaľ čo všetci ôsmi doterajší župani obhájili svoje funkcie.
Nových primátorov budú mať Trnava, Trenčín a Košice. V Trnave zvíťazila Eva Nemčovská, v Trenčíne Ján Forgáč a v Košiciach Ladislav Lörinc. V ostatných krajských mestách zostávajú doterajší primátori. Bratislavu bude naďalej viesť Matúš Vallo, Nitru Marek Hattas, Žilinu Peter Fiabáne, Banskú Bystricu Ján Nosko a Prešov František Oľha.
Na čele samosprávnych krajov sa nič nemení. V Bratislavskom kraji obhájil funkciu Juraj Droba, v Trnavskom Jozef Viskupič, v Nitrianskom Branislav Becík a v Trenčianskom Jaroslav Baška. Žilinský kraj bude naďalej viesť Erika Jurinová, Banskobystrický Ondrej Lunter, Prešovský Milan Majerský a Košický Rastislav Trnka.
Výsledky tak priniesli zmeny vo vedení troch krajských miest, no všetci súčasní predsedovia samosprávnych krajov zostávajú vo funkciách.