Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
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Natália Mišániová
dnes 19. októbra 2026 o 19:15
Čas čítania 0:28

Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno

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Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje skoro 130-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 19. októbra 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 12. októbra 2026 a neuhradili ho do 15. októbra 2026.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia 22. októbra 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 43. týždni roku 2026, neobjavia.

Celý zoznam nájdeš tu.
zoznam dlžníkov
Zdroj: Sociálna poisťovňa
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