Po sčítaní drvivej väčšiny volebných okrskov je jasné, že všetkých osem doterajších predsedov samosprávnych krajov obhájilo svoje funkcie.
Tohtoročné voľby do orgánov samosprávnych krajov priniesli historický precedens – vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska si voliči zvolili zotrvanie doterajších lídrov. Sčítavanie hlasov sa blíži k samému záveru, keď v jednotlivých regiónoch zostáva spracovať len zlomok posledných zápisníc.
Najdramatickejší finiš zažil Košický kraj, kde sa po sčítaní 93 % okrskov bojovalo o desatiny percenta. Rastislav Trnka si napokon vedenie udržal a s 32,13 % tesne zdolal Mariána Porvažníka (30,63 %). V Prešovskom kraji obhájil mandát Milan Majerský so ziskom 47,99 %, pričom na druhom mieste neuspel kandidát hnutia Republika Milan Mazurek (36,06 %).
V ostatných šiestich samosprávnych krajoch obhajcovia zvíťazili s jasnou prevahou. Najsilnejší mandát potvrdili voliči v Bratislavskom kraji Jurajovi Drobovi, ktorý získal viac ako 70 % hlasov, a v Banskobystrickom kraji Ondrejovi Lunterovi, ktorý pri 99 % sčítaných okrskoch obdržal bezmála 65 %. Nadpolovičnú väčšinu hlasov si bez problémov ustrážili aj predsedovia Jozef Viskupič v Trnave, Jaroslav Baška v Trenčíne, Erika Jurinová v Žiline a Branislav Becík v Nitre.
Výsledky volieb županov v jednotlivých krajoch
- Bratislavský kraj (sčítaných 86 % okrskov): Juraj Droba obhájil post so ziskom 70,69 % hlasov. Druhý Rastislav Gajarský získal 11,50 %.
- Košický kraj (sčítaných 93 % okrskov): Rastislav Trnka tesne zvíťazil so ziskom 32,13 %. Vyzývateľ Marián Porvažník získal 30,63 %.
- Prešovský kraj (sčítaných 93 % okrskov): Milan Majerský obhájil kreslo so ziskom 47,99 %. Milan Mazurek skončil na druhom mieste s 36,06 %.
- Žilinský kraj (sčítaných 90 % okrskov): Erika Jurinová zvíťazila s podporou 52,58 %. Igor Choma zaostal so ziskom 25,14 %.
- Banskobystrický kraj (sčítaných 99 % okrskov): Ondrej Lunter suverénne dominoval so 64,82 %. Miroslav Suja dosiahol 15,02 %.
- Nitriansky kraj (sčítaných 88 % okrskov): Branislav Becík obhájil post so ziskom 51,12 %. Druhý v poradí Henrich Varga získal 27,34 %.
- Trnavský kraj (sčítaných 84 % okrskov): Jozef Viskupič pokračuje vo funkcii so ziskom 52,57 %. József Berényi obsadil druhé miesto s 23,14 %.
- Trenčiansky kraj (sčítaných 96 % okrskov): Jaroslav Baška s prehľadom vyhral so ziskom 57,82 %. Natália Svítková získala 38,60 %.