Nemecká opozičná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) vyrukovala s radikálnym plánom na demontáž súčasného fungovania Európskej únie. V sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu ho predstavila spolupredsedníčka strany Alice Weidel.
„Európska únia už nie je zoskupením suverénnych štátov,“ vyhlásila spolupredsedníčka AfD Alice Weidelová v sídle EP v Štrasburgu. Kritizovala pritom, že eurokomisia ako jediná inštitúcia EÚ s právom predkladať legislatívu nie je volená priamo, uvádza TASR na základe správy DPA. Označila to za „veľké narušenie demokratického rozhodovacieho procesu“.
„Preto hovoríme, že musíme EÚ prestavať a vrátiť právomoci národným parlamentom a vládam,“ uviedla. Členské štáty by podľa Weidelovej mali mať možnosť odstúpiť od celoúnijných zmlúv. Ako príklad uviedla dohodu o schengenskom priestore, ktorý umožňuje cestovanie v rámci Únie bez vízových kontrol na vnútorných hraniciach. Nemecko by podľa Weidelovej malo mať možnosť z neho vystúpiť a chrániť svoje hranice.
AfD tiež navrhuje, aby europoslancov namiesto priamej voľby občanmi členských krajín EÚ menovali národné parlamenty. „Ústredným rozhodovacím orgánom“ by podľa strany mala byť Európska rada tvorená lídrami 27 členských krajín.
V strategickom dokumente AfD vyzýva aj na „zásadnú reformu“ systému eura, pričom poukazuje na štrukturálnu nerovnováhu. Strana žiada, aby sa úloha Európskej centrálnej banky (ECB) striktne obmedzila na svoj pôvodný mandát, ktorým je zabezpečovanie cenovej stability. Zároveň žiada, aby malo Nemecko v Rade guvernérov ECB väčšiu váhu pri hlasovaní.