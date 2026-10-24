Štatistický úrad SR spustil zverejňovanie prvých priebežných čísel z volieb predsedov samosprávnych krajov.
Volebné miestnosti na celom Slovensku definitívne zatvorili svoje brány a Štatistický úrad SR začal zverejňovať prvé priebežné čísla. Hoci predĺžené moratórium v štyroch krajoch posunulo štart sčítavania takmer o hodinu, okrskové komisie už naplno nahadzujú prvé zápisnice do systému.
Súboj o osem županských kresiel odštartoval a rozhodne o tom, kto bude v nasledujúcich štyroch rokoch ovládať miliardové rozpočty, regionálne nemocnice, stredné školy aj cesty druhej a tretej triedy.
Aktualizované výsledky nájdeš TU.
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Tu sú priebežné výsledky podľa údajov Štatistického úradu:
Bratislavský kraj (sčítaných 6% hlasov):
- Juraj Droba 66,54%
- Rastislav Gajarský 12,22 %
- Zuzana Krajčovičová 11,97 %
- Dávid Staruch 4,96 %
- Ján Chalabala 2,10 %
- Peter Poláček 1,41 %
- Ľudovít Líška 0,80 %
Košický kraj (sčítaných 19% hlasov):
- Rastislav Trnka 36,97 %
- Igor Šimko 25,02 %
- Marián Porvažník 23,99 %
- Monika Sofiya Soročinová 10,78 %
- Džemal Kodrazi 2,05 %
- Tibor Géci 1,19 %
Prešovský kraj (sčítaných 30% hlasov):
- Milan Mazurek 40,45 %
- Milan Majerský 38,92 %
- Samuel Migaľ 8,91 %
- Drahomír Čureja 3,06 %
- Marián Geci 2,03 %
- Monika Lešková 1,72 %
- Judita Laššáková 1,42 %
- Zoltán Kašo 1,06 %
- Ján Stanko 0,88 %
- Jozef Ištok 0,84 %
- Ľubomír Goliaš 0,71 %
Žilinský kraj (sčítaných 16% hlasov):
- Erika Jurinová 52,92 %
- Igor Choma 25,98 %
- Martin Kapitulík 11,57 %
- Anna Belousovová 5,29 %
- Adam Lučanský 2,26 %
- Jana Chlustinová 1,12 %
- Milan Pova 0,86 %
Banskobystrický kraj (sčítaných 43% hlasov):
- Ondrej Lunter 59,82 %
- Miroslav Suja 16,73 %
- Marian Kotleba 10,97 %
- Roman Malatinec 5,76 %
- Michal Albert 4,31 %
- Peter Plančík 1,23 %
- Jaroslav Rusina 1,18 %
Nitriansky kraj (sčítaných 14% hlasov):
- Branislav Becík 55,11 %
- Henrich Varga 20,78 %
- Tibor Csenger 15,56 %
- Jolana Čuláková 2,89 %
- Erik Blaško 2,85 %
- Róbert Švec 1,94 %
- Karol Suchan 0,87 %
Trnavský kraj (sčítaných 13% hlasov):
- Jozef Viskupič 47,12 %
- József Berényi 30,65 %
- Peter Hambálek 9,94 %
- Matej Lančarič 5,66 %
- Róbert Dohál 2,74 %
- Jaroslav Cehlárik 2,14 %
- Štefan Pollák 1,75 %
Trenčiansky kraj (sčítaných 26% hlasov):
- Jaroslav Baška 63,35 %
- Natália Svítková 33,08 %
- Daniel Galas 2,54 %
- Lubomír Choleva 1,03 %
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