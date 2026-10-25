Boj o Bratislavu je rozhodnutý.
Súboj o vedenie hlavného mesta dospel k jasnému rozuzleniu. Primátorom Bratislavy zostáva aj v ďalšom funkčnom období Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), ktorý svoju funkciu s prehľadom obháji.
K definitívnemu verdiktu dospela volebná projekcia denníka SME. Podľa jej analytických prepočtov je Vallov doterajší náskok natoľko výrazný, že minister dopravy Jozef Ráž už v zostávajúcich nesčítaných okrskoch nemá odkiaľ získať potrebnú masu hlasov, ktorou by výsledok dokázal otočiť vo svoj prospech.
Ráž, ktorý do volebného zápasu vstúpil ako nezávislý kandidát s plnou podporou vládnej koalície a strany Smer, tak z primátorského súboja odchádza porazený. Hlavné mesto naďalej pokračuje v kurze rozbehnutých mestských zmien a projektov pod taktovkou Matúša Valla. Konečné percentuálne zisky oboch kandidátov potvrdia záverečné oficiálne zápisnice Štatistického úradu SR.