Spojené komunálne a župné voľby si opäť vyslúžili nálepku najkomplikovanejšieho hlasovania v krajine.
Spojenie komunálnych a župných volieb do jedného termínu so sebou opäť prinieslo chaos a komplikácie, pre ktoré si hlasovanie vyslúžilo prívlastok najzložitejšieho volebného procesu. Na viacerých miestach Slovenska sa tvorili dlhé rady a komisie museli riešiť nepríjemné zlyhania, uvádza portál tnlive.sk.
Jeden z najzávažnejších prešľapov zaznamenali v bratislavskej Petržalke. Voliči tam v obálkach s materiálmi našli aj nesprávne hlasovacie lístky do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja – namiesto vlastného obvodu dostali kandidátov za Ružinov. Podľa zistení išlo o zlyhanie ľudského faktora pri kompletizácii a balení tlačív, čo vyvolalo nutnosť preveriť celý postup distribúcie.
V Košiciach padol 22-minútový rekord
Okrem administratívnych omylov sa ľudia museli obrniť obrovskou trpezlivosťou. Pred volebnými miestnosťami sa tvorili dlhé zástupy, ktoré však tentoraz neboli dôkazom mimoriadnej volebnej účasti, ako to býva pri parlamentných voľbách. Dôvodom bolo pomalé tempo a zložitosť samotného aktu hlasovania, keďže voliči museli naraz vyberať starostov či primátorov, poslancov mestských zastupiteľstiev, predsedov krajov aj župných poslancov.
Absolútny rekord zaznamenali na východnom Slovensku. V jednom z volebných okrskov v Košiciach trvala voľba jedinému človeku za plentou neuveriteľných 22 minút. Práve extrémne zdržania a preťaženie komisií opätovne otvorili otázku expertov, či je organizačné spájanie dvoch rôznych samosprávnych volieb do jedného dňa skutočne prínosným a udržateľným krokom.