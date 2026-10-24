Sčítavanie hlasov v župných voľbách prekonalo polovicu a prináša obrovské rozdiely medzi jednotlivými regiónmi.
Sčítavanie výsledkov župných volieb na Slovensku vstúpilo do rozhodujúcej fázy. Väčšina krajov už spracovala viac ako polovicu volebných zápisníc a politická mapa regiónov začína mať jasné kontúry.
Najväčšie napätie panuje na východe republiky. V Košickom kraji sa odohráva najtesnejší súboj celých volieb – po sčítaní 67 % okrskov delí úradujúceho župana Rastislava Trnku (31,69 %) a jeho vyzývateľa Mariána Porvažníka (30,94 %) iba 0,75 percentuálneho bodu. V susednom Prešovskom kraji (72 % sčítaných okrskov) si Milan Majerský upevňuje vedenie so ziskom 45,26 % hlasov pred Milanom Mazurekom z hnutia Republika, ktorý má 38,08 %.
Na opačnom póle stoja kandidáti, ktorí svojim protivníkom nedali šancu. V Bratislavskom kraji suverénne vedie Juraj Droba s masívnym ziskom 69,56 %, kým druhý Gajarský má len 11,40 % (sčítaných 48 % okrskov). V Banskobystrickom kraji je už pri 90 % spracovaných zápisníc prakticky rozhodnuté – Ondrej Lunter valcuje súperov so 64,23 % hlasov, zatiaľ čo Miroslav Suja má len 15,29 %.
Prehľad priebežných výsledkov po krajoch:
Bratislavský kraj (sčítaných 48 %): Juraj Droba – 69,56 %, Rastislav Gajarský – 11,40 %
Košický kraj (sčítaných 67 %): Rastislav Trnka – 31,69 %, Vladimír Porvažník – 30,94 %
Prešovský kraj (sčítaných 72 %): Milan Majerský – 45,26 %, Milan Mazurek – 38,08 %
Žilinský kraj (sčítaných 62 %): Erika Jurinová – 53,19 %, Igor Choma – 24,71 %
Banskobystrický kraj (sčítaných 90 %): Ondrej Lunter – 64,23 %, Miroslav Suja – 15,29 %
Nitriansky kraj (sčítaných 58 %): Branislav Becík – 51,83 %, Henrich Varga – 25,81 %
Trnavský kraj (sčítaných 56 %): Jozef Viskupič – 53,57 %, József Berényi – 22,06 %
Trenčiansky kraj (sčítaných 77 %): Jaroslav Baška – 59,08 %, Natália Svítková – 37,30 %