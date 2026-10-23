Muž podľa francúzskych médií strieľal z vozidla na okoloidúcich v mestách Trappes a La Verrière západne od Paríža.
Strelec v piatok na ulici na predmestí Paríža zabil jedného človeka a ďalších štyroch zranil, oznámila podľa agentúry AFP polícia. Podozrivého zadržali.
Muž podľa francúzskych médií o približne 10.30 h SELČ spustil paľbu z automatickej pušky z vozidla na niekoľko okoloidúcich v departemente Yvelines západne od Paríža. Strieľať začal v meste Trappes a potom sa presunul do susedného mesta La Verrière. Polícii sa ho podarilo zadržať v neďalekej obci Coignières.
Miestne úrady uviedli, že počet obetí ešte zisťujú a môže sa zmeniť. Zdroj AFP zatiaľ uviedol jedného mŕtveho a troch zranených. Ich stav nebol bezprostredne známy. Stanica Franceinfo informovala, že prípadom sa zaoberá Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT).