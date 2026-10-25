Podľa neho preto voľby nezmenili politickú mapu Slovenska a nemožno z nich vyvodzovať závery o parlamentných voľbách v roku 2027.
Premiér Robert Fico sa vyjadril k výsledkom sobotných komunálnych a župných volieb. Na sociálnej sieti pogratuloval zvoleným kandidátom a poďakoval všetkým, ktorí sa o funkcie uchádzali.
Podľa premiéra voľby nezmenili politickú mapu Slovenska, čo odôvodnil tým, že všetci ôsmi doterajší župani obhájili svoje funkcie.
Fico zároveň uviedol, že z výsledkov nemožno vyvodzovať závery o parlamentných voľbách v roku 2027. Očakáva však, že politické strany budú výsledky interpretovať rôznymi spôsobmi.
Premiér vyjadril záujem o pokračovanie spolupráce vlády so samosprávami a ocenil organizáciu volieb na Slovensku.