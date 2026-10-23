Šéf podnikovej rady Jaroslav Povšík reaguje nekompromisne a varuje, že ak automobilka začne prepúšťať ľudí, zamestnanci okamžite zastavia výrobu vo všetkých troch českých závodoch.
Nemecký koncern Volkswagen preniesol svoje finančné ťažkosti priamo do Českej republiky. Odborový zväz potvrdil, že vedenie žiada od zamestnancov automobilky Škoda Auto úplné zmrazenie platov až do roku 2030. Manažment automobilky navyše prvý raz otvorene pripustil vážnosť situácie, ktorá môže v nasledujúcich rokoch ohroziť vyťaženie liniek aj samotné pracovné miesta, uvádza Denník N.
Požiadavka z nemeckej centrály vyvolala u českých zamestnancov okamžitý odpor. Predseda podnikovej rady v Škode Jaroslav Povšík poslal vedeniu tvrdé varovanie. Pokiaľ automobilka siahne k prepúšťaniu zamestnancov, odborári bez váhania zastavia výrobu vo všetkých troch českých fabrikách – v Mladej Boleslavi, Kvasinách aj vo Vrchlabí.
„Žiadajú nás o nulové percentá, žiadne príplatky, bonusy, žiadne prémie, a pritom požadujú násobky práce v oblasti e-mobility. To nepripustíme, to už nie je solidarita, ale útok na poctivo pracujúcich škodovákov,“ uviedol Povšík pre dvojtýždenník Škodovácký odborář.
Platná zmluva a štedré bonusy
Zamestnancov Škody aktuálne chráni mzdová dohoda platná do 31. marca 2027. Priemerný mesačný zárobok bežných pracovníkov mimo manažmentu dosiahol vlani vyše 3 300 eur, pričom táto suma zahŕňa základnú tarifnú mzdu, prémie, príplatky aj náhrady.
Tento rok v apríli automobilka zvýšila tarifné mzdy o tri percentá a v máji poslala zamestnancom variabilný bonus približne 5 000 eur spolu s jednorazovou odmenou 824 eur. Škoda zamestnáva v troch domácich závodoch približne 36 500 kmeňových aj agentúrnych ľudí a tvorí jeden z hlavných pilierov českej ekonomiky.
Kým dcéra zarába, matka škrtá 100-tisíc miest
Absurditu celého sporu podčiarkuje fakt, že kým česká Škoda prosperuje, dosahuje vysoké marže a darí sa jej, samotný materský koncern Volkswagen prežíva hlbokú krízu. Nemeckú centrálu ťažia premrštené náklady, nadmerné výrobné kapacity, rastúca konkurencia lacných čínskych elektromobilov aj hrozba nových amerických ciel.
Volkswagen preto chystá najtvrdšie úsporné manévre vo svojej histórii. Vedenie zvažuje zatvorenie štyroch fabrík na domácej nemeckej pôde a do konca tohto desaťročia plánuje po celom svete zrušiť až 100-tisíc pracovných miest. Odborári v Škode však odmietajú, aby úsporné plány z Wolfsburgu zaplatili českí robotníci poklesom svojich reálnych zárobkov.