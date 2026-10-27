Zdroj: REFRESHER, CANVA, UNSPLASH/ALEXANDRE LALLEMAND
Zdroj: REFRESHER, CANVA, UNSPLASH/ALEXANDRE LALLEMAND
Zdroj: WEB/SLOVAKIA.REPRESENTATION.EC.EUROPA.EU
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: WEB/FNSPPRESOV.SK
Zdroj: YOUTUBE/ ZASTÚPENIE EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU
Zdroj: REFRESHER
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Vďaka európskemu Plánu obnovy a odolnosti vzniklo naprieč celým Slovenskom 26 nových komunitných centier, stacionárov a špecializovaných zariadení. Ich cieľom je priniesť modernú psycho-sociálnu a psychiatrickú starostlivosť priamo do regiónov.