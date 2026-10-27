AKTUÁLNE: Polícia zasahuje pre detské porno. Pri akcii Someliér zadržali 38-ročného muža
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Daniel Zbudila
dnes 27. októbra 2026 o 8:32
Čas čítania 0:23

AKTUÁLNE: Polícia zasahuje pre detské porno. Pri akcii Someliér zadržali 38-ročného muža

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AKTUÁLNE: Polícia zasahuje pre detské porno. Pri akcii Someliér zadržali 38-ročného muža
Zdroj: Refresher

Na strednom Slovensku prebieha policajný zásah zameraný na detskú pornografiu.

Policajti Odboru kybernetickej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) realizujú na strednom Slovensku akciu s krycím názvom Someliér. Na zásahu spolupracujú s hliadkami Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene a Pohotovostnou motorizovanou jednotkou z Banskej Bystrice.

Podľa informácií polície je razia zameraná na odhaľovanie a dôkladné dokumentovanie trestnej činnosti súvisiacej s prechovávaním a distribúciou detskej pornografie.

V rámci prebiehajúcich úkonov muži zákona zadržali 38-ročného podozrivého. V priestoroch spojených s touto osobou aktuálne prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných nebytových priestorov s cieľom zaistiť elektroniku a ďalšie dôkazy. Polícia avizovala, že podrobnejšie informácie zverejní hneď, ako to procesná situácia dovolí.

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