Na strednom Slovensku prebieha policajný zásah zameraný na detskú pornografiu.
Policajti Odboru kybernetickej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK) realizujú na strednom Slovensku akciu s krycím názvom Someliér. Na zásahu spolupracujú s hliadkami Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene a Pohotovostnou motorizovanou jednotkou z Banskej Bystrice.
Podľa informácií polície je razia zameraná na odhaľovanie a dôkladné dokumentovanie trestnej činnosti súvisiacej s prechovávaním a distribúciou detskej pornografie.
V rámci prebiehajúcich úkonov muži zákona zadržali 38-ročného podozrivého. V priestoroch spojených s touto osobou aktuálne prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných nebytových priestorov s cieľom zaistiť elektroniku a ďalšie dôkazy. Polícia avizovala, že podrobnejšie informácie zverejní hneď, ako to procesná situácia dovolí.