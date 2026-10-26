Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
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Daniel Zbudila
dnes 26. októbra 2026 o 17:05
Čas čítania 1:09

Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok

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Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
Zdroj: Shutterstock / Yavdat

Zavedenie 3-eurového cla na zásielky z krajín mimo Európskej únie zrazilo dovoz lacného tovaru z Ázie o viac ako polovicu, no nakupujúcich čaká ďalší cenový škrt cez rozpočet.

Údaje belgickej colnej správy, ktorá je hlavnou vstupnou bránou pre elektronický obchod smerujúci do Európy, ukazujú, že počet colných deklarácií pri malých balíkoch klesol v júli medziročne o 53 percent.

Obchodníci a globálne logistické reťazce zareagovali rýchlo – namiesto odosielania jednotlivých drobností začali tovar zlučovať do väčších balení. Priemerná deklarovaná hodnota jednej zásielky tak stúpla z pôvodných 5,73 eura na 10,85 eura.

Už od 1. novembra prichádza ďalší poplatok

Týmto krokom sa však sprísňovanie podmienok nekončí. Už od 1. novembra sa nakupovanie z mimoeurópskych e-shopov opäť predraží – k existujúcemu 3-eurovému clu sa pridá nový manipulačný poplatok. Jeho účelom je finančne pokryť personálne a technologické náklady na colnú kontrolu a dôkladný monitoring dovážaného tovaru.

Európska komisia zatiaľ finálnu výšku poplatku definitívne nestanovila, no na rokovacom stole sú najčastejšie návrhy v rozmedzí 2 až 4 eurá za zásielku. Ešte tvrdší postup žiada Európske združenie textilného priemyslu EURATEX, ktoré pre segment takzvanej ultra-fast fashion požaduje zavedenie paušálneho poplatku až vo výške 10 eur za každý jeden doručený balík.

Nebezpečný tovar a ochrana domácich obchodov

Dôvodom, prečo Brusel pristupuje k takýmto reštrikciám, je neúnosný nárast ázijského importu v posledných rokoch. Len v priebehu roka 2025 vstúpilo na územie Európskej únie takmer 5,9 miliardy drobných položiek, pričom drvivá väčšina – až 93 percent – pochádzala priamo z Číny.

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Masívny objem lacných výrobkov navyše prináša vážne bezpečnostné riziká. Výsledky celoeurópskych kontrol ukázali, že viac ako polovica preverovaného tovaru nespĺňa prísne bezpečnostné a hygienické normy EÚ. Najčastejšie išlo o hračky obsahujúce zakázané chemikálie, necertifikovanú elektroniku s rizikom skratu či požiaru a toxickú kozmetiku.

Cieľom nových colných pravidiel a poplatkov je popri ochrane spotrebiteľov aj narovnanie podnikateľského prostredia. Slovenskí a európski predajcovia totiž musia dodržiavať náročné ekologické normy, recyklačné poplatky a daňové predpisy, čomu ázijské giganty vďaka doterajším colným výnimkám úspešne unikali.

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