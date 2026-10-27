Pred Krajským súdom v Ostrave odštartoval proces, z ktorého detailov behá mráz po chrbte.
To, čo malo byť bežnou januárovou párty v byte v Karvinej-Hraniciach, sa pre 20-ročného mladíka zmenilo na brutálne mučenie. Podľa obžaloby sa mu súrodenci Antonín Špička (27) a Renáta Pavlíčková (38) rozhodli pomstiť za to, že po požití alkoholu vracal a zaspal v obývačke, uvádza portál Novinky.cz.
Bezvládneho chlapca natreli syrovou omáčkou, nastriekali osviežovačom vzduchu, do nosa mu vopchali pohár a do nohavíc popolník. Zvrátené vyčíňanie vyvrcholilo, keď na spiaceho kamaráta vysypali chemický čistič odpadov.
Látka začala mladíkovi zaživa rozožierať tkanivo na tvári, krku a zasiahla aj dýchacie cesty. Súrodenci mu však prvú pomoc neprivolali. Namiesto toho si trpiaceho chlapca fotili a natáčali na mobil, aby sa na ňom ráno pobavili, a nechali ho v neznesiteľných bolestiach ležať celých sedem hodín. Záchranku zalarmovala až ďalšia návšteva, ktorá neskôr prišla do bytu. Mladíka našli v kritickom úrazovom šoku s masívnymi poleptaninami a na druhý deň v nemocnici zraneniam podľahol.
Z opisu mrazí
Pred Krajským súdom v Ostrave obaja obžalovaní vinu popierajú a snažia sa ju zvaliť na toho druhého. Antonín Špička pred sudcom vyhlásil, že bol opitý a išlo len o nevinný žart: „Dal som naňho ten syrový dip a postriekal ho osviežovačom vzduchu, za to ma potrestajte. Sestra naňho potom vysypala niečo biele, myslel som si, že je to múka.“ Jeho sestra Renáta sa pri jeho výpovedi rozplakala a dožadovala sa detektora lži s tým, že žiadny čistič nevidela: „Boli sme opití. Keď som prišla do obývačky, už mal niečo natreté na tvári, v nose pohár a niečím vypchatý rozkrok, asi popolníkom. Tak sme sa tomu zasmiali a urobili si fotky.“ Matka zosnulého mladíka akékoľvek reči o tom, že by jej syn holdoval alkoholu či drogám, pred senátom rázne odmietla.
Obžalovanej dvojici, ktorá je stíhaná väzobne, hrozí za obzvlášť závažný zločin 15 až 20 rokov väzenia alebo výnimočný doživotný trest. Rodina obete považuje navrhovanú sadzbu za príliš miernu. „Zabili ho brutálnym spôsobom a nechali ho trpieť. Ešte si všetko fotili a natáčali na mobil. Elektrické kreslo je pre nich málo,“ uviedol po pojednávaní rozhorčený brat obete.