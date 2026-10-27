Surová vražda v Karvinej: Mladíka poleptali žieravinou, v agónii ho nechali sedem hodín
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Daniel Zbudila
dnes 27. októbra 2026 o 12:35
Čas čítania 1:20

Surová vražda v Karvinej: Mladíka poleptali žieravinou, v agónii ho nechali sedem hodín

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Surová vražda v Karvinej: Mladíka poleptali žieravinou, v agónii ho nechali sedem hodín
Zdroj: Pexels/Pavel Danilyuk

Pred Krajským súdom v Ostrave odštartoval proces, z ktorého detailov behá mráz po chrbte.

To, čo malo byť bežnou januárovou párty v byte v Karvinej-Hraniciach, sa pre 20-ročného mladíka zmenilo na brutálne mučenie. Podľa obžaloby sa mu súrodenci Antonín Špička (27) a Renáta Pavlíčková (38) rozhodli pomstiť za to, že po požití alkoholu vracal a zaspal v obývačke, uvádza portál Novinky.cz.

Bezvládneho chlapca natreli syrovou omáčkou, nastriekali osviežovačom vzduchu, do nosa mu vopchali pohár a do nohavíc popolník. Zvrátené vyčíňanie vyvrcholilo, keď na spiaceho kamaráta vysypali chemický čistič odpadov.

Látka začala mladíkovi zaživa rozožierať tkanivo na tvári, krku a zasiahla aj dýchacie cesty. Súrodenci mu však prvú pomoc neprivolali. Namiesto toho si trpiaceho chlapca fotili a natáčali na mobil, aby sa na ňom ráno pobavili, a nechali ho v neznesiteľných bolestiach ležať celých sedem hodín. Záchranku zalarmovala až ďalšia návšteva, ktorá neskôr prišla do bytu. Mladíka našli v kritickom úrazovom šoku s masívnymi poleptaninami a na druhý deň v nemocnici zraneniam podľahol.

Z opisu mrazí

Pred Krajským súdom v Ostrave obaja obžalovaní vinu popierajú a snažia sa ju zvaliť na toho druhého. Antonín Špička pred sudcom vyhlásil, že bol opitý a išlo len o nevinný žart: „Dal som naňho ten syrový dip a postriekal ho osviežovačom vzduchu, za to ma potrestajte. Sestra naňho potom vysypala niečo biele, myslel som si, že je to múka.“ Jeho sestra Renáta sa pri jeho výpovedi rozplakala a dožadovala sa detektora lži s tým, že žiadny čistič nevidela: „Boli sme opití. Keď som prišla do obývačky, už mal niečo natreté na tvári, v nose pohár a niečím vypchatý rozkrok, asi popolníkom. Tak sme sa tomu zasmiali a urobili si fotky.“ Matka zosnulého mladíka akékoľvek reči o tom, že by jej syn holdoval alkoholu či drogám, pred senátom rázne odmietla.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Şinasi Müldür
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