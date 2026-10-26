Potraviny, drogéria aj bežné domáce potreby doručené až pred dvere do necelej hodiny.
Po úspešnom minulotýždňovom debute v hlavnom meste posúva maloobchodná sieť Tesco svoje online služby na ďalšiu úroveň. Expresná donáška Tesco Hneď, ktorá garantuje doručenie nákupu do 60 minút od odoslania objednávky, expanduje do regiónov.
Už od zajtra, utorka 27. októbra, budú môcť výhody hodinového doručenia využívať zákazníci vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Popri krajských metropolách sa služba hneď v úvodnej vlne sprístupní aj pre obyvateľov Zvolena, Popradu, Piešťan a Dunajskej Stredy.
Expanzia sa tým nekončí – v druhej novembrovej vlne (od 11. novembra) pribudnú ďalšie mestá ako Martin, Prievidza, Nové Zámky či Michalovce.
Wolt za dverami do hodiny
Nový koncept reaguje na rastúci dopyt po rýchlych, menších nákupoch bez nutnosti návštevy kamenných prevádzok. Zákazníci si môžu cez rozhranie Tesco Online Nákupy vybrať z ponuky čerstvých aj trvanlivých potravín, drogérie a základných potrieb pre domácnosť.
Samotnú logistiku a doručovanie priamo ku dverám zabezpečujú kuriéri donáškovej služby Wolt.
Do decembra bez poplatku za dovoz
Služba má nastavené priaznivé podmienky na vyskúšanie:
- Minimálna hodnota nákupu: 12 eur,
- Cena doručenia: Až do 15. decembra 2026 je donáška úplne zadarmo,
- Štandardný poplatok neskôr: Po skončení promo akcie bude doručenie spoplatnené sumou 1,99 eura.
Dostupnosť donášky na konkrétnu adresu si zákazníci môžu rýchlo a jednoducho overiť priamo v aplikácii alebo na webe Tesco Online Nákupy zadaním svojho PSČ.