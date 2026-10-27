Slovensko po rokoch spoliehania sa na spojencov preberá plnú kontrolu nad svojím nebom.
Po uzemnení a vyradení dosluhujúcich sovietskych stíhačiek MiG-29 chránili slovenské nebo spojenecké letectvá z Česka, Poľska a Maďarska. Tento prechodný stav sa po niekoľkých rokoch končí.
Prezident Peter Pellegrini na utorkovom Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR oznámil, že slovenské stíhačky F-16 preberú ochranu územia v najbližších hodinách až dňoch. Podľa hlavy štátu je schopnosť samostatnej obrany kľúčová najmä pre pretrvávajúce bezpečnostné riziká spojené s vojnou na Ukrajine.
Protivzdušná obrana
Slovensko si už prevzalo všetkých 14 objednaných amerických stíhačiek F-16 a do konca roka má zazmluvniť ďalšie kusy. Leteckú techniku v obrannom štíte doplnia aj novopreberané batérie moderného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.
Popri modernizácii arzenálu vyzdvihol prezident aj personálny obrat v ozbrojených silách. Po dlhom období úbytku či stagnácie začal počet profesionálnych vojakov konečne opäť rásť – do armády dnes prichádza viac ľudí, než z nej odchádza.
Pellegrini podporil zámer ministerstva obrany obnoviť výcvikový priestor Javorina, čo zdôvodnil chýbajúcimi kapacitami pre výcvik vojakov a ozbrojených zložiek. Zároveň varoval velenie pred alibizmom a podčiarkol, že hodnotenie dôstojníkov a generálov musí vychádzať zo skutočných výsledkov, nie z formálnych papierov.