O rannom zásahu oficiálne informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Polícia v utorok od skorého rána vykonáva policajnú akciu Spoločnosť v súvislosti s objasňovaním drogovej trestnej činnosti. Doteraz zadržala tri osoby. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Akcia súvisí s objasňovaním drogovej trestnej činnosti, ktorej sa malo dopúšťať viacero osôb na území mesta Košice a v jeho okolí. V rámci akcie sme doposiaľ zadržali tri podozrivé osoby. V súčasnosti vykonávame neodkladné procesné úkony,“ uviedol Hájek s tým, že bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia dovolí.
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