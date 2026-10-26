Ministerka hospodárstva Denisa Saková však avizovala ďalšie rokovania, ktorými chce vláda dosiahnuť výhodnejšie podmienky.
Cena elektriny pre domácnosti by mala v roku 2027 dosiahnuť približne 79 eur za megawatthodinu (MWh). Vyplýva to z memoranda medzi štátom a Slovenskými elektrárňami. Na tlačovej konferencii v Mochovciach o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Vláda však chce so Slovenskými elektrárňami rokovať o ďalších ústupkoch, ktoré by mohli cenu ešte ovplyvniť. Podľa Sakovej bude výsledok závisieť od ďalších rokovaní.
Ministerka zároveň pripomenula, že memorandum v minulosti kritizovala Európska komisia. Vďaka zavedeniu adresnej energopomoci však Slovensko môže dohodu využívať aj v rokoch 2026 a 2027. Generálny riaditeľ Slovenských elektrární, Branislav Strýček, potvrdil, že spoločnosť memorandum dodrží a elektrinu pre domácnosti zabezpečí.