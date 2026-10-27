Novinka sa postupne rozšíri do viacerých slovenských miest a až do 15. decembra bude doručenie zadarmo.
Tesco spustilo novú službu Tesco Hneď, vďaka ktorej zákazníkom doručí nákup až domov do 60 minút. Novinka odštartovala 19. októbra v Bratislave a postupne sa rozšíri aj do ďalších slovenských miest.
Od dnes je dostupná vo všetkých krajských mestách, ale aj vo Zvolene, Poprade, Piešťanoch či Dunajskej Strede. Od 11. novembra pribudnú ďalšie mestá, napríklad Prievidza, Nové Zámky, Martin či Michalovce.
Zákazníci si môžu objednať potraviny, drogériu aj potreby do domácnosti. Minimálna hodnota nákupu je 12 eur a objednávky doručujú kuriéri Woltu.
Doručenie bude do 15. decembra 2026 zadarmo, následne zaň zákazníci zaplatia 1,99 eura. Objednávku je možné vytvoriť cez Tesco Online Nákupy, kde si zákazníci overia aj dostupnosť služby na svojej adrese.